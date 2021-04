"Warum Kinder trotzen" lautet die Überschrift eines Online-Themenabends am Donnerstag, 6. Mai, um 19 Uhr. "Ist das dasselbe Kind wie vor ein paar Wochen?", fragen sich Eltern oft nach einem dramatischen Wutanfall ihres kleinen Kindes. Die Trotzphase des Kindes wird in allen Kulturen beobachtet. Sie kommt immer zur selben Zeit. Aber wozu dient der plötzlich aufwallende Zorn? Die Teilnehmer des Online-Treffs des Vereins Integra sprechen über Alltagssituationen und wie man damit umgehen kann. Sie erfahren auch etwas über den Sinn dieser Zeit im Leben des Kindes, es geht nämlich um die Entwicklung von Autonomie. Der Online-Link wird zugesandt. Anmeldung bis 3. Mai an krippe@integra-hachinger-tal.de. Mehr unter www.integra-hachinger-tal.de.