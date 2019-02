21. Februar 2019, 21:35 Uhr Taufkirchen Defibrillator am Bahnhof 24 Stunden zugänglich

Plötzliches Herzversagen kann jeden treffen. Um im Notfall sofort Hilfe rufen und auch selbst helfen zu können, hat die Gemeinde Taufkirchen eine entsprechende Notrufsäule mit integriertem Defibrillator am S-Bahnhof installiert. Mit nur einem Knopfdruck kann ein Notruf abgesetzt und eine direkte Verbindung mit der Leitstelle hergestellt werden. Darüber hinaus befindet sich in der Notrufsäule ein Defibrillator, der im Notfall entnommen werden kann, um Leben zu retten. Im gesamten Gemeindegebiet wurden bereits mehrere solcher Defibrillatoren installiert, etwa im Rathaus und im Kultur & Kongress Zentrum. Im Gegensatz zu den anderen Örtlichkeiten ist der Defibrillator am Bahnhof für jeden zu jeder Zeit zugänglich und die Nutzung nicht an Öffnungszeiten gebunden.