6. August 2018, 21:57 Uhr Taufkirchen Buntes Kinderzimmer

Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen organisiert jeden Freitag ein offenes Kinderzimmer für Kinder und Familien. Von 16 bis 18 Uhr dürfen Kinder bis zwölf Jahre mit oder ohne Begleitung basteln, malen, spielen und auch draußen toben. Der Rest der Familie tauscht sich gemeinsam bei Kaffee und Kuchen aus. Die Veranstaltung findet immer im Erdgeschoss im Haus der Nachbarschaftshilfe am Ahornring 119 statt. In der Ferienzeit am 24. und 31. August, sowie am 7. September bleibt das offene Kinderzimmer jedoch geschlossen.