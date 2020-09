Die Leiterin des Integra-Hauses der Beratung in Taufkirchen, Katharina Franke, bietet am Freitag, 18. September, von 16 bis 17 Uhr im Bürgertreff, Eschenpassage 46 eine kostenlose Sprechstunde für Menschen mit Fragen rund um die Themen chronische Krankheit und Behinderung an. Franke kennt die formellen, oftmals aufwendigen Prozesse, die in diesen Lebenssituationen zu bewältigen sind. Betroffene und Angehörige haben viel zu leisten. Hier entlastet sie sachkundig und unkompliziert: Wo bekomme ich welche Hilfe, welcher Antrag ist wie zu stellen? Gibt es Fristen? Wer an diesem Termin keine Zeit hat, kann eine Beratung unter 089/23 04 31 44 vereinbaren oder sich per E-Mail melden: beratungsstelle@integra-hachinger-tal.de. Infos unter www.integra-hachinger-tal.de.