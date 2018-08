30. August 2018, 22:17 Uhr Taufkirchen Beratung bei Integra

Menschen mit Handicap brauchen eine frühzeitige Planung. Im Integra-Haus der Beratung bekommen sie daher Unterstützung bei der Suche nach neuen Wegen. Ein Jahr vor dem nächsten großen Schritt in Kindergarten oder Schule können Fragen geklärt werden wie: Braucht das Kind einen Integrationsplatz in Kindergarten oder Krippe? Inklusion in der Schule - wie geht das? Wie beantrage ich einen Individualbegleiter oder Schulbegleiter für mein Kind? Wie und wo kann ich mit meiner Behinderung studieren? Welche Hilfen gibt es? Beratungstermine werden individuell per E-Mail (beratung@integra-hachinger-tal) oder telefonisch (089/23043144) ausgemacht. Ansprechpartnerin ist Katharina Franke. Neu ist von 11. September an: Jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr gibt es eine Sprechstunde im Bürgertreff in der Eschenpassage.