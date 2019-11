Zu einem Bastelnachmittag in gemütlicher Runde mit Kaffee und Kuchen lädt die Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen am Mittwoch, 4. Dezember, von 13.30 bis 16.30 Uhr an die Eschenstraße 40 ein. Es werden Weihnachtskarten in Wachs-Enkaustik und Serviettentechnik gestaltet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Zeit kann flexibel eingeteilt werden. Die Kosten für Material und Kaffee mit Kuchen betragen zwölf Euro. Anmeldungen sind unter der Telefon 089/666 10 03 90 möglich.