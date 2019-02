5. Februar 2019, 22:13 Uhr Taufkirchen Alles fürs gute Klima

Taufkirchen - Das neue Programmheft der Volkshochschule Taufkirchen ist erschienen. Semesterschwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit den Ursachen und Folgen des Klimawandels. "Prima Klima?" steht auf dem Cover des neuen Heftes. Die Familie Wessel beispielsweise hat ein Jahr lang versucht, CO₂ einzusparen. Was sich alles veränderte, beschreibt die Familie in dem Buch "Vier fürs Klima". Im April sind die Eltern zu Gast an der VHS. Um den westlichen Lebensstil geht es auch im neuen Buch des Soziologen Stephan Lessenich. Im Mai ist er in Taufkirchen und stellt "Neben mir die Sintflut" vor, in dem er über die Folgen unseres Konsumverhaltens referiert. Es gibt Tipps zur klimaneutralen Ernährung, und auch die Frage, wie im Urlaub CO₂ eingespart werden kann, wird thematisiert. Aufs Rad umzusteigen ist eine klimaneutrale Alternative. Stadtradeln, Bike-Sharing, aber auch Tipps zur bienengerechten Gartengestaltung mit wetterfesten Pflanzen bietet die VHS in ihrem Programm. Informationen finden sich auch im Internet unter www.vhs-taufkirchen.de