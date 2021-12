Nicht allen Menschen in der eigentlich wohlhabenden Region um die Landeshauptstadt München geht es finanziell gut und bei weitem nicht alle finden täglich einen gedeckten Tisch vor, auch nicht in der Adventszeit. Die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg unterstützt daher in diesem Jahr über 30 gemeinnützige Tafeln und Tische in den drei Landkreisen mit insgesamt 100 000 Euro. Selbst in diesem eigentlich wohlhabenden Geschäftsgebiet der Kreissparkasse würden fast 5000 Menschen von den Tafeln und Tischen mit Nahrungsmitteln versorgt, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank. Hier klaffe eine besonders große Schere zwischen reich und arm. Die finanzielle Förderung für die Tafeln geschieht dabei im Rahmen der Aktion "Spenden statt Weihnachtskarten", die die Kreissparkasse seit 2012 veranstaltet.