Das Konzept ist immer gleich. In den Herbstferien studierten 60 Jugendliche in sechs Tagen ein Musical unter der Leitung von Simon Veit ein. Danach kommen die Aufführungen. Das Musical "Ruth - eine Frau geht ihren Weg" wird am Samstag, 2. November, gleich zweimal in Straßlach gezeigt: Das Kinderkonzert mit Kinderchor findet um 15 Uhr statt, das Jugendkonzert, ebenfalls im Bürgerhaus, beginnt um 19 Uhr. Veranstalter ist der Verein WDL (Wort des Lebens), ein christliches Kinder- und Jugendwerk, das als Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe anerkannt wird. Ziel des Vereins ist es, Kinder und Jugendliche zu starken Persönlichkeiten zu machen und ihnen Selbstbewusstsein zu geben. Geboten werden Tanz, peppige Songs und ein buntes Bühnenbild zur biblischen Geschichte. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.