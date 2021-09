Die Gemeinde Straßlach-Dingharting hat ihr Mobilitätsangebot um einen umweltfreundlichen und klimaschonenden Baustein erweitert: Seit Anfang September steht vor dem Rathaus eine mobile Mietradstation der MVG zur Erweiterung des ÖPNV-Angebots im Landkreis München. Die zwölf Räder sind über die kostenlose App "MVG more" mietbar. Mit den Rädern können 160 Stationen im Landkreis München sowie das Stadtgebiet München angesteuert werden. So können Strecken zum Beispiel an die nächstgelegenen ÖPNV-Stationen oder für Erledigungen mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Die umliegenden Stationen befinden sich dabei in den Nachbargemeinden Grünwald und Oberhaching.