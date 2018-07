27. Juli 2018, 22:43 Uhr Straßlach-Dingharting Waldschmausgarten lädt ein

Im Waldschmausgarten im Ortsteil Holzhausen wächst kein mit Pestiziden belastetes Gemüse und Obst heran, Klimaschutz lautet die oberste Devise. Am Sonntag, 29. Juli, haben Interessenten die Möglichkeit, bei einem Tag der offenen Tür von 10 bis 14 Uhr den Gärtnern über die Schulter zu schauen. Das vom Verein Ergon initiierte und vom Bundesministerium geförderte Projekt basiert auf den Prinzipien der Permakultur. Durch Anbau von Obst und Gemüse in Permakultur vermeide man klimaschädliche CO₂-Emissionen, ganz im Gegensatz zum Anbau in beheizten Gewächshäusern, heißt es in einem Pressebericht des Veranstalters. Der Waldschmausgarten habe noch Kapazitäten frei und freue sich auf Menschen, "die unsere Gruppe ergänzen wollen". Den Waldschmausgarten findet man im Ortsteil Holzhausen 50 Meter hinter dem Ortsschild in Richtung Eulenschwang/Endlhausen auf der rechten Seite am Waldrand. Informationen unter www.waldschmaus.de.