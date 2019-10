Ein am Deiniger Weiher vermisster 38-Jähriger aus Höhenkirchen ist nahe Wolfratshausen gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann war am frühen Montagabend zu einem Spaziergang aufgebrochen, kam jedoch nicht wie vereinbart zurück. Mit einem Großaufgebot der Polizei wurde nach dem 38-Jährigen gesucht. Zwei Beamtinnen war auf dem Weg zum Nachtdienst bereits ein Fußgänger im Bereich der Pupplinger Au aufgefallen. Nach aufwendiger Suche wurde der Höhenkirchener, der an einer Erkrankung leidet, gegen 21.30 Uhr am Ickinger Wehr gefunden. Der Mann war unterkühlt und wurde zur Versorgung in das Wolfratshauser Krankenhaus gebracht.