Toter Radler am Straßenrand

Ein regloser Radfahrer ist am Sonntag am Straßenrand des Laufzorner Wegs gefunden worden. Zeugen entdeckten den 56-Jährigen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gegen 15 Uhr. Der Mann zeigte keine Vitalfunktionen, alle Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die ersten Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei ergaben, dass der Radfahrer wahrscheinlich aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam, in einen Graben stürzte und dort mit dem Kopf gegen einen Baum prallte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 089/62 16-33 22.