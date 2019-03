6. März 2019, 21:44 Uhr Straßlach-Dingharting Neue Gesichter im CSU-Vorstand

Florian Zweckinger ist als Vorsitzender der CSU Straßlach-Dingharting bestätigt worden. Bei einer Enthaltung erhielt der 38-Jährige laut einer Pressemitteilung des Ortsverbandes bei der Hauptversammlung elf von zwölf Stimmen. Zweckinger, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses am Ort, führt den Ortsverband seit 2017. Seit 2014 sitzt er auch im Gemeinderat.

Neu als stellvertretende Vorsitzende sind Alexandra Preuß, die Vorsitzende der Frauen-Union, und der 22 Jahre alte Martin Doll. Kurt Berger wurde als stellvertretender Vorsitzender ebenso bestätigt wie Niko Stoßberger als Schatzmeister. Als neuer Schriftführer wurde Horst Schilling gewählt. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Anja Berger, Josef Bichler, und Helmut Schwarz, Günter Frischkorn und Thomas Seifert.

In einer kurzen Ansprache betonte Zweckinger die Bedeutung der CSU in der Gemeinde. "Die CSU ist nicht nur alle sechs Jahre vor Kommunalwahlen präsent, sondern zeigt sich mit interessanten Aktionen auch über die Jahre hinweg", sagte der wiedergewählte Vorsitzende. "Dies unterscheidet die CSU deutlich von anderen in der Gemeinde bestehenden politischen Gruppen und Bewegungen."