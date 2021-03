Ein 42-jähriger Motorradfahrer aus München hat am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der Staatsstraße 2071 in Richtung Kloster Schäftlarn in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist im Anschluss mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer zusammengestoßen. Beide wurden verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der 43-jährigen Radler aus München trug bei dem Unfall einen Helm und erlitt daher keine Kopfverletzungen. Für die Unfallaufnahme war die Staatsstraße etwa eine Stunde gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.