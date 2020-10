Das Rathaus in Straßlach-Dingharting schließt wegen der gestiegenen Corona-Zahlen von kommenden Montag, 1. November, an für den normalen Parteiverkehr. Dann kann man nicht mehr spontan dort vorbeischauen, sondern braucht einen Termin. Bürgermeister Hans Sienerth bittet darum, Dienstgänge auf das Notwendigste zu beschränken. Im Rathaus herrscht zudem ausnahmslos Maskenpflicht, auch dürfen sich nur noch maximal drei Personen gleichzeitig im Wartebereich aufhalten. Wie bereits im März werden sich die Verwaltungsmitarbeiter auf zwei Teams aufteilen und nach einem vorgegebenen Dienstplan abwechselnd im Rathaus und im Home-Office arbeiten. So will Sienerth die Leistungsfähigkeit seiner Verwaltung auch für den Fall aufrechterhalten, dass ein Mitarbeiter positiv getestet würde.