"Ich hoffe, dass er nie zum Einsatz kommen muss!" - mit diesem frommen Wunsch hat Straßlach-Dinghartings Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei) dem Kommandanten der Dinghartinger Feuerwehr, Martin Lambertz, einen von der Gemeinde finanzierten Defibrillator überreicht. Der Gemeinderat habe sich bereits 2020 mit der Frage befasst, ob in allen Gemeindeteilen Defibrillatoren zur Bedienung durch Laien aufgestellt werden sollten. Nach einigem Hin und Her sei beschlossen worden, dass die Ausstattung der beiden Feuerwehren und des First Responders mit den Rettungsgeräten strategisch sinnvoller sei, heißt es in einer Mitteilung. Die Feuerwehrkameraden würden in der Handhabung des Gerätes unterwiesen.