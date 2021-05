Auf der Staatsstraße 2071 bei Beigarten finden zwischen Dienstag, 18. Mai, und Samstag, 22. Mai, Baumfällungen und -pflegearbeiten statt. Dazu wird der Verkehr mithilfe einer Ampelanlage immer wieder kurzzeitig angehalten. Die Maßnahmen dienen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, verantwortlich dafür zeichnet die Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen. Laut Pressemitteilung des Landratsamtes München werden die Arbeiten an einem Tag in der Woche in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr stattfinden, welchem steht noch nicht fest.