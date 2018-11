12. November 2018, 21:54 Uhr Straßlach-Dingharting Ausflug nach Dillingen

Die Nachbarschaftshilfe macht am Mittwoch, 14. November, einen Ausflug nach Dillingen zum Mittagessen im Hotel Dillinger Hof. Nach der Stärkung gibt es für die Teilnehmer Zeit zur freien Verfügung. In den Bus einsteigen kann man in Straßlach um 8.15 Uhr, in Hailafing um 8.20 Uhr, in Dingharting um 8:25 Uhr, in Holzhausen um 8.30 Uhr. Die Rückkehr ist für etwa 19 Uhr geplant. Anmeldungen unter Telefon 08170 / 514.