Die Geschäftsführung des Malteser Hilfsdienstes in Stadt und Landkreis München ist neu besetzt. Nachdem Johannes Bleicher bereits zu Jahresbeginn die Stelle des Stadt- und Kreisgeschäftsführer München übernommen hat, bekommt er jetzt Unterstützung von Rahel Wacker als stellvertretende Geschäftsführerin. Bleicher ist Diplom-Sozialpädagoge und arbeitet seit sieben Jahren bei den Maltesern, Wacker hat als studierte Ethnologin den Dienst Jobmentoring bei den Maltesern in München implementiert und damit für Geflüchteten eine Möglichkeit zur Integration in den deutschen Arbeitsmarkt geschaffen. Sie leitete zuletzt die Flüchtlings- und Integrationsarbeit der Malteser in München.

Die Anforderungen sind Johannes Bleicher bereits bekannt, da er zuvor als stellvertretender Stadt- und Kreisgeschäftsführer die operative Führung der Dienste im Tagesgeschäft übernommen hatte. Jetzt sind Bleicher und Wacker gemeinsam für alle ehrenamtlichen Dienste der Malteser im Großraum München verantwortlich. Dabei ist das Tätigkeitsfeld der Malteser in Stadt und Landkreis groß: Einsatzdienste, Katastrophenschutz, Jugend und Ausbildung gehören dazu, aber auch soziales Ehrenamt mit Besuchsdiensten, Angeboten für an Demenz Erkrankte, Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung und das Jobmentoring-Programm zur Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt.

Aktuell stellt die Corona-Pandemie die Malteser vor besondere Herausforderungen. "Wir müssen jetzt alles tun, was trotz Lockdown möglich ist, damit unsere Hilfe bei Bedürftigen auch in dieser Zeit ankommt", sagt Bleicher.