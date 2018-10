15. Oktober 2018, 00:18 Uhr Schwerer Unfall Motorradfahrer rutscht unter Leitplanke

Beim Abbiegen von der A 99 an der Ausfahrt Haar hat sich ein Motorradfahrer am Samstag schwer verletzt. Der 38-Jährige aus Baldham war in der Rechtskurve nach links abgekommen und gegen die Leitplanke gestoßen, unter der er hindurch rutschte. Am Ende stieß er mit einem Plankenpfosten zusammen. Dabei erlitt der Mann erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Polizei geht als Unfallursache von einem Fahrfehler aus. Die Ausfahrt Haar musste für etwa 20 Minuten gesperrt werden.