21. August 2018, 21:49 Uhr Schäftlarn Wasser wird abgestellt

Wegen der Arbeiten an der Hauptwasserleitung und an den Hausanschlüssen in der Starnberger Straße in Hohenschäftlarn müssen sich die Anwohner zeitweise auf einen eingeschränkten oder nicht vorhandenen Zugriff auf Wasser einstellen. Im Bereich der Starnberger Straße werden Wasserschieber, öffentliche Hausanschlüsse und Kanaldecke erneuert, wodurch insgesamt etwa 43 Baustellen entstehen werden. Die Anwohner können daher teilweise ohne Wasser sein. Firmen, die zwingend auf Wasser angewiesen sind, sollen sich vorab mit dem Wasserwart der Gemeinde unter Telefon 0171/2787775 in Verbindung setzen. Die Grabarbeiten erfolgen in der Zeit von Montag, 27., auf Dienstag, 28. August. Am Mittwoch, 29. August, in der Zeit von 7 bis 19 Uhr haben alle Anlieger im Bereich Starnberger Straße 19/22 bis Höhe Hausnummer 59/64, in der Aufkirchener Straße bis Hausnummer 17/18, im Niederried bis Hausnummer 8 und An der Leiten bis Hausnummer 5 kein Wasser. Vom 30. August an sind Anwohner dann nur noch vereinzelt von kurzzeitigen Absperrungen des Wassers betroffen.