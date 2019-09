"Mama lernt Deutsch" lautet der Titel eines achtmonatigen Kurses, der im Familienzentrum Schäftlarn am Montag, 7. Oktober, beginnt. In dem Deutschkurs könnten die Teilnehmer ihre Sprach- und Integrationskenntnisse (Themen: Frauen, Kinder, Erziehungsvorstellungen, Schulsystem und Ausbildung, Leben in Deutschland, Beruf, Umgang mit Medien) erweitern, schreiben die Veranstalter. Geübt werde dabei Sprechen, Lesen, Hören und Schreiben in lebensnahen Situationen. Am Ende des Kurses sollen die Teilnehmer in der Lage sein, kurze Gespräche etwa zum persönlichen Hintergrund zu führen und kleine Texte zu schreiben. Der Kurs, der bis 26. Juni 2020 dauert, richte sich an Frauen jeden Alters, auch an "Nicht-Mamas". Geübt wird montags, dienstags und freitags je von neun bis elf Uhr (Käthe-Kruse-Str. 1, Hohenschäftlarn). Eine Kinderbetreuung wird nicht geboten. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 08178/99 87 02.