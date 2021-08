Zweite Impfaktion des TSV in Sauerlach

Die erste Impfaktion des TSV Sauerlach Ende Juli hat sich als Erfolg erwiesen, nun soll ein zweiter Termin folgen: Am Samstag, 11. September, macht das mobile Impfteam der Johanniter zwischen 14 und 18 Uhr Station an der Mehrzweckhalle des TSV am Otterloher Feld 2. Immunisieren lassen können sich alle Interessierten dann im Judoraum der Halle.

Wer will, kann sich ohne Terminvereinbarung gegen Corona und damit zum eigenen Schutz sowie zum Schutz anderer seine Spritze abholen. Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen. "Wir helfen mit, dass sich noch mehr Menschen gegen Corona impfen lassen", sagt der Vereinsvorsitzende Hans Gruber. Mehr Impfschutz bedeute am Ende auch mehr Sport, weil die Gefahr von wieder erheblichen Einschränkungen im Sport mit zunehmender Impfquote geringer werde, betont der Vorsitzende des TSV Sauerlach.