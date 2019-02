8. Februar 2019, 21:44 Uhr Sauerlach Vortrag über Lernförderung

Die Kybernetische Methode soll Kinder befähigen, im Umgang mit ihrem Körper ihr eigener Steuermann zu werden und ihr Handeln und Lernen selbst zu lenken. Informationen über diese Methode der Lernförderung bietet ein Vortrag der Referentin Claudia Hart-Blisse am Mittwoch, 13. Februar, 19.30 Uhr, im Sauerlacher VHS-Haus, Bahnhofstraße 5. Eine Anmeldung per E-Mail an info@vhs-sauerlach.de ist erwünscht, Kurzentschlossene bekommen Karten an der Abendkasse.