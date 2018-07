27. Juli 2018, 22:43 Uhr Sauerlach VHS Sauerlach findet Kooperationspartner

Gemeinsam sind sie stärker und eine Reihe von Synergieeffekte hat der Zusammenschluss der Volkshochschulen Sauerlach, Oberhaching, Taufkirchen und Unterhaching unter dem Dach der "Volkshochschulen im Hachinger Tal" obendrein. In seiner jüngsten Sitzung hat der Sauerlacher Gemeinderat nunmehr eine noch engere Kooperation mit der Oberhachinger VHS beschlossen, nicht nur aus Sympathie, sondern auch aus der Not heraus. Weil die eigene VHS die zur Förderfähigkeit erforderliche Anzahl von Doppelstunden nicht nachweisen kann, hat sie sich um einen Kooperationspartner bemüht, an dem sie sich anhängen kann. Mit der VHS Holzkirchen wäre laut Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV) eine solche Kooperation möglich gewesen, allerdings zu dem Preis, die eigene Geschäftsführung aufgeben zu müssen. Die mit der VHS Oberhaching beschlossene Kooperation sieht dagegen die Beibehaltung weitgehender Selbständigkeit vor, die Geschäftsstelle bleibt in Sauerlach. Dafür werden beide Einrichtungen bei ihrer Programmgestaltung näher zusammenrücken.