Gerade erst haben die Sommerferien begonnen, die Volkshochschule Sauerlach blickt allerdings bereits in den Herbst und Winter. Das Programm für das kommende Semester ist schon online. Mit einer Mischung aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen hoffen die Verantwortlichen, für das Herbst-Winter-Semester gerüstet zu sein. Daneben wird es auch sogenannte Hybrid-Kurse geben, die sowohl in Präsenz wie auch online besucht werden können. Dieses Mal wird es kein Programmheft geben, aber bei Interesse druckt die VHS das gesamte Programm aus. Anmeldungen sind von sofort an online möglich. Die VHS- Geschäftsstelle ist in den Sommerferien nicht durchgängig besetzt. Von 13. September an gelten wieder die gewohnten Geschäftszeiten.