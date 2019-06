6. Juni 2019, 21:50 Uhr Sauerlach Vermisster Held

Sauerlach sucht Lebensretter

Erst vor einigen Tagen hat Ministerpräsident Markus Söder 43 Menschen mit der Bayerischen Rettungsmedaille ausgezeichnet - "für opferbereiten Einsatz des eigenen Lebens", wie es auf der Rückseite der Plakette heißt. Eine solche Ehrung hätte auch ein Mann verdient, der am 17. Mai am Sauerlacher Bahnhof einen Bub aus den Gleisen gehoben hat, kurz bevor ein Zug heranbrauste. Ob der Lebensretter jedoch für die Rettungsmedaille vorgeschlagen werden kann, ist ungewiss. Denn noch weiß niemand, wer der Mann ist. Auch ein Aufruf der Gemeinde Sauerlach auf ihrer Webseite blieb bislang ohne Reaktion. Man werde noch über das Gemeindeblatt nach dem Mann suchen, kündigte Bürgermeisterin Barbara Bogner im Gemeinderat an. Denn: "Wir hätten uns gerne bei diesem Menschen bedankt." Bogner zufolge hat sich der Vorfall morgens um 7.20 Uhr ereignet. Der Bub sei kopfüber auf die Gleise geflogen, nachdem er sich mit seinem Turnbeutel verhakt hatte. Dort sei er liegen geblieben. Der Mann habe den Sturz gesehen, sei dem Kind geistesgegenwärtig nachgesprungen und habe es zurück auf den Bahnsteig gehoben. 20 Sekunden später sei der Zug durchgerauscht. "Hätte es diesen Mann mit seiner Zivilcourage nicht gegeben, wäre der Junge nicht mehr am Leben."