3. März 2019, 21:37 Uhr Sauerlach Unterstützung beim Lernen

Was tun, wenn das Kind zum Lernen nicht motiviert ist? Diese Frage beantwortet Lerncoach Claudia Hartl-Blisse am Mittwoch, 13. März, bei einem Vortrag im VHS-Haus. Von 19.30 bis 21 Uhr gibt die Referentin Eltern Tipps zur Lernmotivation der Kinder. Denn diese sollten die Autonomie ihrer Kinder unterstützen, statt alle Arbeit abzunehmen. Die Anmeldung erfolgt bei der Volkshochschule Sauerlach gegen eine Gebühr von sieben Euro per E-Mail an info@vhs-sauerlach.de oder telefonisch unter 08104/ 66 80 95. Auch eine Abendkasse ist vorhanden.