23. Juli 2018, 21:53 Uhr Sauerlach Tradition im Wechsel

Dass diese vier gestandenen Mannsbilder Traditionen hochhalten, das erkennt jeder schnell. Doch bei ihnen ist die Tracht nicht einmal das Wichtigste. Der Ottobrunner Viergesang eröffnete mit Zither- und Gitarrenbegleitung am Sonntag das Volksmusiktreffen auf dem Gelände des Heimatmuseums in Arget. Seit mehr als 20 Jahren kommen die Liebhaber der Volksmusik im Landkreis einmal im Jahr zusammen und musizieren. Anfangs traf man sich im Innenhof des Landratsamts. Mittlerweile haben die Sänger und Musikanten geeignetere, stimmungsvollere Orte gefunden. Viele Jahre ließen sie ihre Zither und ihr Akkordeon im Hof der Burg Schwaneck erklingen. Jetzt geht man im Wechsel mal nach Arget und mal auf die Burg in Pullach. Wie es sich gehört bei traditionsverbundenen Menschen, wurde der Volksmusiktag mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael in Arget eröffnet. Im Anschluss spielten mehr als 15 Gruppen an verschiedenen Orten auf. Außer den Ottobrunnern stimmten der "Niederhamer Saitenklang" und die "Argeter Bläser" alle ein. Dann wurde bis etwa 16 Uhr musiziert - zur Freude der Musikanten und der Gäste.