Der FDP-Landtagsabgeordnete Helmut Markwort lädt für Donnerstag, 15. Oktober, zu einer Veranstaltung mit illustren Gästen nach Arget. Unter dem Titel "Markworts Stammtisch" spricht der Focus-Gründer mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Paul Breitner, die Schauspielerin Michaela May, dem Orthopädieprofessor Wolfgang Pförringer und der "Mentalbäuerin" Elke Pelz-Thaller aus der Hallertau. Die Veranstaltung im Landgasthof Schmuck beginnt um 18 Uhr. Eine Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an bueroleitung-helmut-markwort-mdl@email.de oder per Fax an die Nummer 08104/887824 möglich, soweit noch Plätze frei sind.