Die Post-Tochter DHL Paket hat eine weitere Packstation mit 83 Fächern in Sauerlach in Betrieb genommen. Die modulare Packstation auf dem Gelände des Edeka-Marktes, Am Heizwerk 4, ist nach Angaben des Unternehmens an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.