Die Leiterin des evangelischen Integrationskindergartens Regenbogen in Arget, Helga Hartel, geht in den Ruhestand. Bei einer Feier im Garten der Einrichtung wurde sie verabschiedet. Dazu fand dort ein Gottesdienst mit Pfarrer Peer Mickeluhn statt. Die Sauerlacher Bürgermeisterin Barbara Bogner, der Elternbeirat und auch Pfarrer Wolfgang Dörrich als Vorsitzender des Kindergartenausschusses würdigten in Grußworten ihre Verdienste. 13 Jahre leitete Hartel den Kindergarten Regenbogen. Fast 20 Jahre hat sie für die evanglisch-lutherische Kirchengemeinde Holzkirchen gearbeitet. Die letzten Monate waren geprägt durch die Übergabe der Leitung an ihre Nachfolgerin Dania Siede.