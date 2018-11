18. November 2018, 22:26 Uhr Sauerlach Mit Bildung gegen Flucht

Angesichts der Flüchtlingsbewegungen weltweit wird auch hierzulande diskutiert, wie den Menschen in den Herkunftsländern am besten geholfen werden kann. Bildung gilt dabei als die wirksamste Form der Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Vortrag am Mittwoch, 21. November, von 19.30 bis 21 Uhr im Vortragsraum des VHS-Hauses, Bahnhofstraße 5, in Sauerlach, bietet einen Einblick in das Leben ethnischer Minderheiten in Kambodscha. Erzählungen und Fotos zeigen, wie Bildung den Reisbauern und ihren Familien eine bessere Zukunft bieten kann. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.