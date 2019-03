6. März 2019, 21:44 Uhr Sauerlach Mehr Platz für Fahrräder

Sauerlach will am S-Bahnhof zusätzliche Ständer aufstellen

201 Abstellplätze für Fahrräder gibt es laut dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund am S-Bahnhof in Sauerlach - doch das ist nicht genug. Daher will die Gemeinde nun auf beiden Seiten der Gleise zusätzliche Abstellmöglichkeiten schaffen. Wie der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen hat, sollen zum einen in der Sommerstraße neue Fahrradständer aufgestellt werden, und zwar vis-à-vis der bestehenden Bike-and-ride-Anlage. Zum anderen will die Gemeinde die vorhandenen Abstellplätze am Bahnhofsvorplatz auf der anderen Seite der Schienen ausbauen.

"Der Bedarf ist da", sagt Bürgermeisterin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung Sauerlach/UBV). "Schon seit Jahren werden am Bahnhof immer mehr Räder außerhalb der Bike-and-ride-Anlagen abgestellt." Für den nun geplanten Ausbau wolle die Gemeinde Fördermittel aus einem neuen Programm des Bundesumweltministeriums und der Deutschen Bahn beantragen. Dessen Ziel ist es, bis Ende 2022 deutschlandweit 100 000 neue Bike-and-ride-Stellplätze zu schaffen. In einem ersten Schritt sollen die zwei anvisierten Standorte für den Ausbau nun zur Flächenklärung bei der Deutschen Bahn gemeldet werden, kündigte Bogner im Gemeinderat an. Sobald es dann um die konkrete Ausgestaltung der neuen Fahrradständer geht, wird sich der Gemeinderat noch einmal mit dem Thema beschäftigten. Bis dahin soll auch geprüft werden, wie teuer der Bau einer zweistöckigen Variante in der Sommerstraße wäre. Diese Lösung würde sie bevorzugen, sagte Waltraud Specker (SPD). Denn: "So wie die Radlständer jetzt sind, sind sie meiner Meinung nach zu eng."