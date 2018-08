28. August 2018, 21:52 Uhr Sauerlach Markwort trifft Lindner

Helmut Markwort, Direktkandidat der FDP im Stimmkreis München-Land Süd bei der Landtagswahl, und der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner kommen am Mittwoch, 5. September, gemeinsam zum "Mittags-Stammtisch" in den Landgasthof Schmuck in Arget. Von 13 bis 16 Uhr solle es um Einwanderung, Mittelstand, Mieten und vieles mehr gehen, auch im persönlichen Gespräch.