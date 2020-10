Im Sauerlacher Rathaus soll sich künftig eine Fachkraft ausschließlich um den Klimaschutz kümmern. Einen dahingehenden Antrag der örtlichen Agenda 21 hat der Gemeinderat mit breiter Mehrheit beschlossen. Demnach soll die Gemeinde eine Klimaschutzmanagerin einstellen, deren Lohnkosten laut Bürgermeisterin Barbara Bogner (Unabhängige Bürgervereinigung Sauerlach) zu 75 Prozent bezuschusst werden. Noch wird das Rathaus die Stelle aber nicht ausschreiben, da der Posten zunächst im Haushaltsplan genehmigt werden müsse, so Bogner.

Seit Januar hat der Gemeinderat über den Antrag der Agenda 21 diskutiert. Unter anderem ließ sich das Gremium von Tanja Hellmann berichten, welche Aufgaben eine solche Fachkraft übernimmt. Die heutige Bauamtsleiterin von Hohenbrunn war dort zuvor als Klimaschutzmanagerin tätig und hat nach eigener Aussage als "Ideengeberin im Rathaus" fungiert sowie verschiedene Projekte angestoßen - von der Umweltbildung in Schulen bis zu einem Energie-Rundwanderweg.

In einer weiteren Sitzung stellte Umweltamtsleiter Martin Sterflinger vor, was in Sauerlach im Bereich Klimaschutz bereits geschehen ist. Hinterher befand Bürgermeisterin Bogner: "Wir haben eigentlich schon einen Klimaschutzmanager im Rathaus - auch wenn er nicht so heißt."

Dagegen argumentiert Helmut Kahl, Vorsitzender der Agenda 21, "dass es im Rathaus zusätzliche Kapazitäten braucht, um das Thema Klimaschutz weiter voranzubringen". Daher habe man den Antrag gestellt. "Wir haben in Sauerlach beileibe noch nicht den Stand erreicht, der den Zielen der landkreisweiten Klimaschutzinitiative 29++ entspricht", betont Kahl. "Deshalb gibt es Handlungsbedarf." Mit dem Beschluss des Gemeinderats habe man nun die erste Hürde geschafft, so der Agenda-Chef. "Jetzt hoffen wir darauf, dass bei den Haushaltsberatungen auch die zweite Hürde genommen wird."