27. Juni 2019, 22:01 Uhr Sauerlach Klimaschädliche Blechdosen

Die Grünen möchten das Jugendzentrum wärmedämmen

Einerseits demonstrieren Jugendliche gegen den Klimawandel, andererseits müssen sie in Sauerlach in ihrem Jugendzentrum am Otterloher Feld 55 zu diesem beitragen, indem sie in den alten Containern eine Menge Strom zum Heizen verbrauchen. So schildert der Grünen-Gemeinderat Axel Horn die Lage, die er auch seinen Kollegen im Gemeinderat am Mittwochabend darstellte. Die Grünen beantragten daraufhin, diesen Zustand abzustellen.

4000 bis 5000 Euro jährlich kostet das Heizen der alten "Blechdosen", wie Horn die Container nennt. Sie stammen von einem ehemaligen Kindergarten-Provisorium und stehen nun seit bereits fünf Jahren für die Jugendlichen bereit. "Das ist zu lang für ein Provisorium", sagt Horn und zitiert die Energieeinsparverordnung, die Provisorien auf zwei Jahre Bestehen beschränkt. Auch gegen das Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz, verstoßen die Container laut Horn. Denn dieses schreibe entweder die Verwendung von erneuerbaren Energien oder aber zumindest eine ausreichende Dämmung vor. Beides ist beim Sauerlacher Jugendzentrum nicht erfüllt.

Die Grünen wären vorerst schon mit kleinen Lösungen zufrieden. So etwa könnte man ihrer Meinung nach das Dach mit Wärmedämmung versehen und einen kleinen Pelletofen einbauen. Auch mit dem Austausch der Container gegen modernere wären die Grünen einverstanden. So könne man die demnächst für ein Kindergarten-Provisorium hinter dem Wertstoffhof verwendeten dann in zwei Jahren dem Jugendzentrum geben. Die Verwaltung prüft das Ansinnen.