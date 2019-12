Zwei Standorte in Sauerlach und Arget in der engeren Auswahl

Bei der Suche nach einem Standort für eine neue Kindertagesstätte will sich die Gemeinde Sauerlach auf zwei ihrer Grundstücke konzentrieren: zum einen auf das Areal südlich des Bahnhofs zwischen Sommerstraße und Gleisen, zum anderen auf das Gelände in der Urspringerstraße in Arget, wo sich derzeit ein Spielplatz befindet. Zwei weitere potenzielle Standorte wären die Areale gegenüber dem Jugendzentrum sowie am Lindenweg vis-à-vis der Kinderkrippe Fortschritt. Bei diesen Varianten müsste das Rathaus aber in Verhandlungen mit den jeweiligen Grundstückbesitzern treten, weshalb der Bauausschuss sich einstimmig dafür ausgesprochen hat, zunächst die gemeindeeigenen Flächen auf ihre Tauglichkeit zu prüfen.

Dass die Kommune bei der Kinderbetreuung unter Druck steht, hat sich heuer eindrücklich gezeigt. So musste im Rathaus kurzfristig nach einer Interimslösung gesucht werden, nachdem mehr als 60 Kinder im September ohne Betreuungsplatz dazustehen drohten. Der Gemeinderat entschied daraufhin im Sommer, auf der Wiese hinter dem Wertstoffhof Container für drei Krippen- und zwei Kindergartengruppen aufzustellen - "für eine Übergangszeit von zwei bis drei Jahren", sagte Bürgermeisterin Barbara Bogner von der Unabhängigen Bürgervereinigung. Anfang Dezember seien im Interimsbau an der Felix-Wankel-Straße zwei Gruppen in Betrieb gegangen, berichtet Bauamtsleiter Hubert Zellner. "Das wird jetzt Zug um Zug ausgebaut."

Derweil arbeitet die Gemeinde weiter am Ausbau der bestehenden Kapazitäten. Schon beschlossen ist eine Erweiterung der Kindertagesstätte Sternschnuppe auf dann vier Krippengruppen; hier sollen die Bauarbeiten im Frühjahr beginnen. Darüber hinaus ist der Ausbau des Kindergartens in Arget im Gespräch - womöglich um eine Krippengruppe, da es ein solches Angebot in dem Teilort bislang nicht gibt. Mittelfristige Entlastung bei der Kinderbetreuung soll dann die neue Einrichtung bringen.