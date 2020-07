Wie klingt die Oboe? In welchem Alter kann man Trompete lernen? Auf solche Fragen gibt es am Samstag, 4. Juli, Antworten in der Musikschule. Von 16 bis 17.30 Uhr beraten Fachlehrer. Man kann sogar Instrumente ausprobieren. Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel sind vorhanden. Bei schönem Wetter im Schulhof der Grundschule, bei Regen in der Mehrzweckhalle, Am Otterloher Feld.