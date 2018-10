7. Oktober 2018, 21:50 Uhr Sauerlach Innovativer Verkehr

Markus Büchler besitzt eigentlich kein Auto - nur jetzt für den Wahlkampf hat sich der Direktkandidat der Grünen für den Stimmkreis München-Land Süd eines ausgeliehen. An diesem Montag, 8. Oktober, wird Büchler von 19.30 Uhr an im Trachtenheim am Otterloher Feld in Sauerlach zum Thema "Wohin mit dem Verkehr" sprechen und innovative Verkehrskonzepte aufzeigen.