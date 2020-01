Einen Besuch stattet Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, am Sonntag, 19. Januar, seinen Parteifreunden vom Ortsverband Sauerlach ab. Von 16.30 Uhr an steht er Interessierten für ein Gespräch in der Mehrzweckhalle am Otterloher Feld 2 zur Verfügung. Hofreiter ist gebürtiger Sauerlacher und seit seiner Jugend bei den Grünen aktiv. Er kennt die Jugendarbeit der Partei, die kommunale Politik als ehemaliger Gemeinderat in Sauerlach und inzwischen auch die Bundespolitik. Es gibt sicher genügend Stoff für Fragen und Diskussionen. Bei dieser Gelegenheit werden sich Kandidaten der örtlichen Grünen-Gemeinderatsliste vorstellen.