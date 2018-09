27. September 2018, 22:12 Uhr Sauerlach Heilsames aus der Natur

Vom Frühling bis in den Spätherbst bietet die Natur eine Vielfalt an essbaren, heilsamen und stärkenden Pflanzen - darauf möchte die Volkshochschule Sauerlach aufmerksam machen. Barbara Pfäffle-Eitel bietet für zwölf Teilnehmer einen Spaziergang an, bei dem die "grünen Wunder" genauer betrachtet werden können. Die

Veranstaltung findet am Sonntag,

30. September, von 14 bis 16.15 Uhr statt. Der Preis beträgt 19,50 Euro inklusive einer Zutatenpauschale von 3,50 Euro. Los geht es am Reiterhof Portenläng. Mitzubringen sind ein Trinkglas, eine Teetasse, Messer und Gabel sowie festes Schuhwerk.