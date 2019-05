28. Mai 2019, 22:29 Uhr Sauerlach Fotos: Claus Schunk

Claus Schunk schießt seit 30 Jahren Fotos für die Landkreisausgabe der Süddeutschen Zeitung. Eine Auswahl der berührenden Bilder, ob traurige, kuriose oder lustige, stellt das Heimatmuseum Sauerlach nun aus. Die Ausstellung mit dem Titel "Fotos: Claus Schunk" beginnt am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr mit einer Vernissage. Bei dem Museumsfest am Sonntag, 9. Juni, bietet das Heimatmuseum seinen Besuchern von 11 Uhr an kostenlose Führungen, handwerkliche Verkaufsstände, Live-Musik, Kaffee und Kuchen, sowie ein Kinderprogramm. Auch die Spinn- und Webstube in dann in Aktion. Ein kostenloser Shuttlebus fährt von 11.30 Uhr an halbstündlich von dem Sauerlacher Bahnhof ab.