6. August 2019, 22:09 Uhr Sauerlach Ferien mit Hund und Einrad

Es gibt noch freie Plätze im Ferienprogramm der Sauerlacher Volkshochschule. Die Mitglieder des Hundetreffs Hotdogs bieten Kindern von acht bis zwölf Jahren am Dienstag, 3. September, kleine Theorieeinheiten und Rollenspiele an, um den richtigen Umgang mit den Vierbeinern zu lernen. Erst kommt die Theorie, dann die Praxis, das Programm am Hotdog-Trainingsplatz am Stauchardinger Weg dauert von 10 bis 16 Uhr. Am Nachmittag können die Kinder mit den Hunden durch einen Parcours fetzen, ihnen lustige Tricks beibringen oder einfach nur mit ihnen spielen. Die Gebühr beträgt 18,50 Euro. Auch wer Einrad-Fahren lernen möchte und mindestens sieben Jahre alt ist, kann sich noch melden. Einsteiger und Fortgeschrittene können am Montag, 9. September, auf dem Pausenhof der Grundschule mit Kursleiterin Lena Frank trainieren. Anfänger sollten Knieschoner und Handschuhe mitbringen. Bei Bedarf werden Einräder gestellt. Der Kurs dauert von 14 bis 16 Uhr, die Gebühr beträgt 16,50 Euro. Anmeldungen unter Telefon 08104/66 80 95.