3. September 2018, 22:07 Uhr Sauerlach FDP-Stammtisch mit Markwort und Lindner

Den Sonntags-Stammtisch im Bayerischen Fernsehen moderiert er derzeit nicht, aber den Mittags-Stammtisch am Mittwoch, 5. September, in Arget (Gemeinde Sauerlach): Im Gasthof Schmuck spricht der FDP-Landtagskandidat und frühere Focus-Chefredakteur Helmut Markwort, der sich im Stimmkreis München-Land Süd um das Direktmandat bewirbt, unter anderem mit Christian Lindner, dem Bundesvorsitzender der FDP. Ebenfalls mit dabei ist die FDP-Landtagskandidatin Ursula Lex, zugleich Unternehmerin und Vorsitzende des Verbandes Liberaler Mittelstand Bayern, sowie die Landtagskandidaten Fritz Haugg und Thomas Jännert als auch die Bezirkstagskandidatin Gabriela Berg. Als Themen sind unter anderem vorgesehen das Einwanderungsgesetz, steigende Mieten und Wohnraummangel, Hilfen für Mittelstand und Alleinerziehende. Bei der FDP-Wahlveranstaltung sollen laut Ankündigung der Partei nicht nur die Stammtischgäste zu Wort kommen, sondern auch die Zuhörer. Beginn des Stammtisches ist um 13 Uhr, das Ende ist für 16 Uhr vorgesehen. Die FDP bittet um vorherige Anmeldung per E-Mail an die Adresse: markwort-trifft-lindner@fdp-bayern.de.