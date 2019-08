7. August 2019, 21:42 Uhr Sauerlach Brot aus historischem Ofen

Kaffee, Kuchen und Schmalzgebackenes bietet das Heimatmuseum Sauerlach in Arget am nächsten Sonntag, 11. August, zwischen 13 bis 17 Uhr an. Der Eintritt ist frei; es finden regelmäßige Führungen statt. Zu sehen gibt es etwa, wie im historischen Backofen auf dem Museumsgelände Brot gebacken wird, auch die Spinn- und Webstube ist in Betrieb. Außerdem zeigt das Museum noch einmal die Sonderausstellung "Geburt/Taufe/Kommunion" mit vielen Museumsstücken, die nicht zur Dauerausstellung gehören. Auch die Ausstellung des Fotografen Claus Schunk vom Juni ist noch zu sehen. Weitere Informationen: www.Heimatmuseum-Sauerlach.byseum.de