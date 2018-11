16. November 2018, 21:58 Uhr Sauerlach Bildung als Schlüssel

Ein Vortrag und eine Ausstellung im VHS-Haus in Sauerlach am Mittwoch, 21. November, beschäftigen sich mit dem Thema "Bildung als beste Form der Entwicklungshilfe - am Beispiel von Kambodscha". Bildung gilt vielen als die wirksamste Form der Hilfe zur Selbsthilfe. Ohne Bildung blieben den Menschen viele Entwicklungen in ihrem Land verwehrt. Der Abend, den der Verein ConCultures - Connecting Cultures gestaltet, bietet Einblicke in das Leben der Khmer-Lou, ethnischer Minderheiten in den Regenwäldern im Nordosten Kambodschas. Es geht darum, warum Bildung den Reisbauern eine lebenswerte Zukunft bieten kann und was das Regime der Roten Khmer noch heute damit zu tun hat. Dazu werden Fotos von Götz von Borries gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr.