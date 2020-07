Wie sieht ein Bienenvolk und seine Königin aus? Wie kommt der Honig in die Wabe? Wie kommt der Honig ins Glas? All diese Fragen erklärt Imker Balthasasr Ailer bei seinem Bienenstand in der Eichenhausener Straße 51 in Sauerlach-Großeichenhausen am Montag, 27. Juli, von 14 bis 16 Uhr (Ausweichtermin, Dienstag, 28. Juli). Es wird empfohlen, helle Kleidung zu tragen. Angeboten wird dieser Ausflug für Kinder und Jugendliche von neun bis 14 Jahren von der VHS-Sauerlach, Kurs-Nummer L45925. Eine Anmeldung ist erforderlich telefonisch unter ☎ 08104/668095 oder auf der Hompage: www.vhs-sauerlach.de.