26. Februar 2019, 21:58 Uhr Sauerlach Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Drei Verletzte und hoher Sachschaden - das ist die Bilanz einer Kollision zweier Autos am Montag um 17.15 Uhr bei Sauerlach. Laut Polizei hat den Verkehrsunfall ein 74-Jähriger aus dem südlichen Landkreis verursacht, als er an der Anschlussstelle Sauerlach von der A 995 abfuhr, um an der Staatsstraße 2573 nach links in Richtung Taufkirchen abzubiegen - und dabei die Vorfahrt eines von Taufkirchen kommenden 20-jährigen Autofahrers missachtete. Nach ersten Erkenntnissen habe der Rentner wohl die Geschwindigkeit des herannahenden Wagens falsch eingeschätzt, schreibt die Polizei. Durch den Zusammenstoß wurde die 70-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die beiden Fahrer kamen mit jeweils leichten Verletzungen davon, die ambulant behandelt wurden. Der Gesamtschaden an beiden Autos und der Leitplanke beläuft sich auf circa 30 000 Euro.